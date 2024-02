Kleinkarneval 2024 So bunt war der Zug in Kervenheim

Aus der „Stadt mit K“ kamen die Jäcksges. Sie sorgten mit ihren kölschen Liedern für ordentlich Stimmung. Anders als zu erwarten meint die „Stadt mit K“ allerdings Kervenheim, verriet Wessels. Was den heimischen Karneval angeht, da sind die „Jäcksges“ schon eine Institution. Mit im Zug waren unter anderem auch die Vampire der WIR-Gruppe und die als Vogelscheuchen verkleideten Mitglieder der Stammtischfreunde Gresumshof. Einen „Knastwagen“ hatten die Schützen gebaut und Marions Nähstube hatte Schürzen genäht und präsentierte die Weisheit: „Eis hat wenig Vitamine, man muss also viel davon essen“. Von den Zuschauern waren schätzungsweise nur halb so viele wie üblich da, sagte Wessels, das schlechte Wetter ließ einige aus den Nachbarorten doch lieber zu Hause bleiben. Wer sich den Kervenheimer Karneval nicht entgehen ließ, der feierte fröhlich mit. „Ich fand das so schön hier. Ich möchte nächstes Jahr wiederkommen", sagte Jonas, der sich als Cowboy verkleidet hatte.