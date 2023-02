Karneval in Weeze Weeze kürt Kinderprinzenpaar

Weeze · Bastian I. und Jana I. haben an Karneval in der Gemeinde das Zepter in der Hand. Bei der Kür im voll besetzten Bürgerhaus waren auch Gäste aus Goch dabei.

14.02.2023, 18:20 Uhr

Basti I. und Jana I. bilden das neue Kinderprinzenpaar in Weeze. Foto: Gemeinde Weeze