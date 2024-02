Ausverkaufte Sitzung von VFR Blau-Gold Kevelaer Jeckes Vorstellungsgespräch beim Bürgermeister

Das Kinderprinzenpaar Prinzessin Lana I und Prinz Julius I berichtete in einem Gedicht vom vergangenen Jahr, das ihnen so viel Spaß brachte, dass sie entschieden haben, ein weiteres Jahr den VFR in diesen Rollen zu vertreten. Zur Freude der Karnevalisten brachte das Kinderprinzenpaar eine wunderbar vorgetragene Tanzeinlage.