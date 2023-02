Senioren feiern fünfte Jahreszeit Karneval im Katharinen-Haus in Winnekendonk

Große Karnevalsfeier in der bunt dekorierten Cafeteria des Katharinen-Hauses: Die kostümierten Gäste erlebten ein stimmungsvolles, karnevalistisches Programm. Zunächst stimmten die „Winnekendoner Herzbuben“ in Gestalt von Karl-Heinz Scholten und Werner Musilak alle auf das närrische Treiben ein. Es wurde geschunkelt und geklatscht, während die beiden Herzbuben bekannte Karnevalshits zum Besten gaben. Sie bildeten den musikalischen Rahmen an diesem Nachmittag und waren wie immer ein Garant für gute Laune.