„Unter Geiern“ Wilder Westen auf dem Sonnenhügel

Dann können die Zuschauer mitfiebern, wie der Kampf zwischen Gut und Böse am Ende ausgeht. „Winnetou und Old Shatterhand sind gefragt, Schlimmeres zu verhindern und den Frieden im Wilden Westen wieder herzustellen. Werden sie rechtzeitig vor Ort sein und den Schurken das Handwerk legen können?“ heißt es in der Beschreibung des Stücks. Wer in Twisteden auf dem Sonnenhügel an Fronleichnam dabei ist, wird die Frage mit Sicherheit beantworten können.