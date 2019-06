Vorstellung in Kevelaer : Wild West in Twisteden

TWISTEDEN Am Donnerstag reiten Cowboys und Indianer wieder nach Twisteden. Der Ort verwandelt sich dann in „Das Tal des Todes“

Keuler entschied sich für den Gauner. „Mehr aus einer Laune heraus, ich konnte ja nicht ahnen, dass die Geschichte so erfolgreich werden würde“, erinnert er sich grinsend. Doch einmal Bösewicht hieß „immer Bösewicht“ und so ist Rafael Keuler seitdem als Bandit Santer mit dabei. Immer mit lockerem Revolver. Santer ist auch so etwas wie sein Spitzname im Ort geworden. Und an die bösen Blicke mancher Kinder nach der Aufführung hat er sich auch längst gewöhnt. „Das zeigt doch nur, dass ich die Rolle gut gespielt habe“, meint der Laiendarsteller, der auch im aktuellen Stück „Im Tal des Todes“ wieder versuchen wird, Winnetou und Old Shatterhand das Leben schwer zu machen.