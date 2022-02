Ein Tag in der Wallfahrtsstadt : Kardinal Woelki trifft Neupriester in Kevelaer

Kardinal Rainer Maria Woelki war zum Beten nach Kevelaer gekommen (Archivfoto). Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Kevelaer Kardinal Woelki hatte eigentlich einen ganz privaten Besuch in Kevelaer geplant. Als er dort beim Gebet mit jungen Priestern aus Köln zusammenkam, luden die ihn spontan zum Mittagessen ins Priesterhaus ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Kardinal Rainer Maria Woelki ist noch bis März beurlaubt und lässt bis dahin sein Amt ruhen. Die Zeit nutzte er jetzt für einen Wallfahrtstag in Kevelaer. Am Montag betete er in der Anbetungskapelle, in der sich zu diesem Zeitpunkt auch vier Neupriester aus Woelkis Bistum Köln mit ihrem Regens Pastor Thillainathan aufhielten. Die Geistlichen waren für zwei Tage im Priesterhaus, um dort eine Bilanz ihrer ersten Monate im Amt zu ziehen. Die Priester erkannten den Kardinal und luden ihn ein, mit zum Mittagessen ins Priesterhaus zu kommen. Hier servierte das Küchenteam Salat, Schnitzel und Kroketten. Anschließend gab es noch ein Gespräch zwischen Woelki und den Priestern, bevor der Kardinal sich auf den Rückweg nach Roermond machte, von wo er nach Kevelaer gekommen war.

Kardinal Woelki sei rein privat in Kevelaer gewesen, hieß es aus dem Priesterhaus. Dass er die Wallfahrtsstadt besuche, sei nicht ungewöhnlich. Immer mal wieder sei der Geistliche nach Kevelaer gekommen und habe dabei auch ganz normal wie andere Gläubige auch an Gottesdiensten teilgenommen oder am Gnadenbild gebetet. Teilweise hätte ihn seine Mutter begleitet. Und Woelki sei längst nicht der einzige kirchliche Würdenträger, der privat nach Kevelaer komme. Immer wieder seien Kardinäle und Bischöfe aus der ganzen Welt in der Stadt, um hier zur Ruhe zu kommen, eine Kerze anzuzünden und zu beten.

Dass die Neupriester zu ihren Reflektionstagen nach Kevelaer kommen, hat Tradition und hängt eng mit Regens Pastor Thillainathan zusammen. Die Eltern des Leiters des Priesterseminars stammen aus Sri Lanka und der Geistliche war schon als Kind mit seinen Eltern immer nach Kevelaer zur Tamilenwallfahrt gekommen.