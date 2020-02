Diesjährige Kappensitzung : In Winnekendonk feiert man international

Winnekendonk Die auch in diesem Jahr ausverkaufte Winnekendonker Kappensitzung startete mit einer Überraschung, als ein alter Mann mit italienischem Akzent die Bühne betrat.

Bei der Kappensitzung in Winnekendonk gab es zu Beginn gleich einmal eine Überraschung: Statt der beliebten Moderatorin Annemieke Dubbelfla (Anne Foitzik), die mit ihrem niederländischen Akzent alle verzaubert hatte, stand am Samstag ein wackeliger, alter Mann mit italienischem Akzent auf der Bühne. Auch der Siebener Rat der Landjugend schaute etwas verwirrt auf den alten Mann, wo sie doch lieber einen ganzen Abend die hübsche Annemieke angeschaut hätten. Nach dem Auftritt der Minigarde des VfR Blau-Gold Kevelaer wurde das Geheimnis gelüftet: Der „alte Mann“ war Luigi Gelati-Vaticano (Rüdiger Göbel), er ist der Opa von Annemieken, die zurzeit im Skiurlaub ist. Er war jedoch eine gebührende Vertretung.

Die besten Witze So brachte er auch den besten Spruch des Abends. In Bezug auf seinen Namen und seine Leidenschaft für Eis sagte er: „In Weeze gibt es nämlich die beste Eisdiele weit und breit. Das hat damals mit der Eisdiele angefangen, dann wurde drumherum Weeze gebaut und zum Schluss sogar ein Flughafen! So gut ist das Eis da!“ Doch auch der Referendar (Georg Werner) hatte so manchen Lacher auf seiner Seite. Denn der Lehrer in Wartestellung fragt sich schon, warum er nun seit sechs Jahren immer noch Referendar ist, obwohl das ja nur ein Jahr dauern sollte. Man habe ihm gesagt, dass er stolz auf sich sein könne. Er sei der Einzige, dem man noch am meisten Beibringen konnte. Auf der letzten Klassenfahrt hat er allerdings einen Augentinitus bekommen. Die schlimme Krankheit tritt auf, wenn man plötzlich nur noch Pfeifen sieht.