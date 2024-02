Unterhaltsame Kappensitzung Captain Mike und die ÖBS heben in Winnekendonk ab

„An alle Passagiere des Geselligen Airlines Flugs ÖBS 2024 - das Boarding beginnt“, so tönte es um Punkt 19.11 Uhr aus den Lautsprechern. Damit startete die Kappensitzung und die anschließende Karnevalsparty in der Begegnungsstätte Winnekendonk. Captain Mike, alias Michael Dahlmann, und seine „Stewardessen“ Tim Raadts und Lasse Dahlmann stürmten als neues Moderatorenteam auf die Bühne und kündigten als erstes den Siebener Rat an. Das waren der Festkettenträger Markus Aben, sein Adjutant Hans-Gerd Leenen und fünf weitere Mitglieder des Musikvereins Winnekendonk, die als lustige Angler an diesem Abend von oben die Stimmung mit anheizten.