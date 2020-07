Abschied des Kaplans von Kevelaer : „Beruf des Priesters wird sich ändern“

Kevelaer Anfang August nimmt Kaplan Christoph Schwerhoff Abschied von Kevelaer. Er blickt zurück auf eine Zeit mit Corona-Krise, Missbrauchsaufdeckung in St. Marien und viel Verantwortung im Dienst.

Vier Jahre sind vorbei, für Sie geht es nach der Zeit in St. Marien Kevelaer weiter als Schulseelsorger auf der Gaesdonck plus Aufbaustudium in Theologie plus Unterstützer als Seelsorger im Gocher Land. Bevor Sie die Stelle in Kevelaer 2016 antraten, sprachen Sie davon, dass Sie davor großen Respekt hatten. Hat sich das bewahrheitet? Immerhin mussten sie als junger Kaplan für einige Monate St. Marien leiten nachdem Wallfahrtsleiter Rolf Lohmann zum Weihbischof ernannt wurde und Gregor Kauling noch nicht als neuer Wallfahrtsrektor da war.

Christoph Schwerhoff Gut ist, dass ich das vorher nicht gewusst habe. Die Aufgabe kam auf mich zu als ich ein Jahr in Kevelaer war. Es war eine Zeit mit vielen Ängsten: Schaffe ich das? Vom Gebäudemanagement bis zum Personal hatte ich auf einmal Verantwortung. Und was in Kevelaer natürlich dazugehört: Gastgeber sein. Für die Pilger, die hier hinkommen, ist es wie eine große Familie. Da wollen sie den Verantwortlichen auch sehen. Mir fiel die Aufgabe zu, die Jubiläumswallfahrt 2017 zu schließen und alles vorzubereiten, damit der neue Pfarrer ankommen konnte.

Wie war es, als Gregor Kauling dann als Wallfahrtsrektor vor Ort war?

Schwerhoff Erst die Verantwortung zu bekommen und sie dann wieder abzugeben, damit umzugehen ist ein geistlicher Prozess. Man muss lernen, die Aufgaben wahrzunehmen, die man hat und auch wieder einen Schritt zurücktreten zu können.

In Ihre Zeit in Kevelaer fiel auch die öffentliche Verlesung einer Erklärung der Frau, die über einen Missbrauchsfall in der Vergangenheit in St. Marien berichtet. Wie sehr trifft einen das selbst als Priester?

Schwerhoff Mir war klar: Du kannst dich nicht wegducken. Als Priester müssen wir damit leben, dass viele Menschen denken, dass automatisch alle Missbrauchstäter sind. Auch wenn ich mich da nicht einreihen will und mit meinem Beruf für etwas ganz anderes stehe.

Aber ist das nicht ungerecht?

Schwerhoff Als Priester symbolisiere ich den Skandal. Das zu akzeptieren, fällt schwer. Es ist ein bisschen so wie mit den Menschen aus Gütersloh. Der einzelne Gütersloher kann nichts dafür, dass die Zahl der Corona-Infizierten nach oben schnellte. Trotzdem wurden sie schräg angeguckt.

Corona war auch ein überraschender Einschlag in Ihrer Zeit in Kevelaer. Wie sind Sie damit umgegangen?

Schwerhoff Eigentlich sind wir als Seelsorger dafür da, Menschen zusammenzubringen, zum Beispiel in den Gottesdiensten. Das war plötzlich nicht mehr möglich. Was dafür stärker geworden ist: das Bedürfnis nach wirklich seelsorgerlichen Gesprächen in denen die Leute ihre Angst und ihren Frust loswerden konnten.

Worin sehen Sie Ihre Aufgabe als Schulseelsorger auf der Gaesdonck?

Schwerhoff Ich hoffe, auch auf kritische Leute zu treffen. Junge Menschen haben ganz andere Fragen an das Leben, so bleibt man selber fit im Kopf. Ich versuche aufzuzeigen, dass der Glaube viel Stärke gibt. Man kann dort niemanden hineindrängen. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Glaube zu einem sinnvollen Leben führt. Und dass die Bibel dabei hilft. Ich möchte, dass sie das zumindest einmal gehört haben.

Wenn es schon um den Sinn des Lebens geht, was kommt nach der Zeit als Schulseelsorger und dem Aufbaustudium für Sie?

Schwerhoff Einmal Priester, immer Priester. Allerdings weiß ich nicht, wie sich unser Beruf verändern wird. Er wird sich verändern.

Inwiefern?

Schwerhoff Priester werden auf lange Sicht Leiter einer Verwaltungseinheit werden und an einzelnen Orten Leuchttürme sein. Der Beruf wird exotischer, weil es immer weniger von uns gibt. Es wir darauf hinauslaufen, andere zu befähigen, um die Arbeit in den Gemeinden weiterhin leisten zu können.

Frauen als Priester und Laien mehr mit in den Dienst nehmen, ist das die Lösung?

Schwerhoff Ob Frauen oder nicht, das wird die Zahl der Priester meiner Ansicht nach nicht großartig steigern. Es geht eher um die Laien und um die Frage, sein Leben auf Jesus zu gründen, unabhängig davon, ob man in der Kirche ist oder nicht.

