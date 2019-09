Pläne für Kapellenplatz : Neue Bäume kommen dazu

KEVELAER Die Stadt hofft, dass 2020 der Bewilligungsbescheid für die Förderung der Umgestaltung des Kapellenplatzes kommt.

Franz Heckens war am Freitag bereits dabei, die Antragsunterlagen für den Förderantrag zu vervollständigen. Der Brief soll jetzt schnell rausgehen. „Wir hoffen, dass wir dann vor der Sommerpause 2020 den Bewilligungsbescheid bekommen“, sagt der Mann von der Stadtverwaltung. Einige Dinge könne man in der Zwischenzeit schon vorbereiten, richtig anfangen darf die Stadt nicht, weil das sonst förderschädlich wäre.