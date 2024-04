Rheinmetall arbeitet mit US-Firma zusammen Mitarbeiter für Kampfjet-Fabrik in Weeze werden in den USA ausgebildet

Das besondere Ausbildungsprojekt ist jetzt gestartet worden. „Der pünktliche Beginn der Ausbildung unserer ersten Rheinmetall-Mitarbeiter bei unseren Partnern von Northrop Grumman in Palmdale bedeutet einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserem F-35-Projekt“, so Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG. „Auch der Bau unserer Fertigungsstätte in Weeze schreitet planmäßig voran. Wir arbeiten sehr eng und gut mit allen Beteiligten vor Ort in Deutschland und in den USA zusammen und sind auf sehr gutem Wege.“