Tierschutzorganisation pflegt das Tier : Hündin ohne Pfoten soll laufen lernen

Kamp-Lintfort/Weeze Die Tierschutzorganisation, die auch den Gnadenhof in Weeze betreibt, versorgt die verletzte Hündin. Sie wurde in einer Transportbox gefunden. Vom Besitzer der Shiba-Inu-Hündin fehlt jede Spur.

Der Anblick war herzzerreißend: In Moers fanden Passanten eine Transportbox mit einer Hündin ohne Pfoten. Laufen ist auf den Stümpfen so gut wie unmöglich. Die Polizei meldete sich beim Bund deutscher Tierfreunde (BDT), der in Kamp-Lintfort ein Tierheim unterhält und in Weeze den Gnadenhof. Beim BDT wurde das Tier jetzt aufgenommen und wird dort versorgt.