Mit Chemikalie übergossen Säure-Hund sucht ein neues Zuhause

Das Schicksal von Yumi hat viele Menschen am Niederrhein bewegt. Dem Hund waren die Pfoten abgetrennt worden, Unbekannte setzten ihn in einer Kiste aus, wo ihn die Polizei fand. So kam er zum Bund deutscher Tierfreunde (BDT), der die Tierherberge in Kostenpflichtiger Inhalt Kamp-Lintfort und den Gnadenhof in Weeze betreibt. Inzwischen kann Yumi wieder laufen, hat Freunde und ein neues Zuhause gefunden.