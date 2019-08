65 Ehe-Jahre : Käthi und Rudi Kerschbaum feiern in Weeze Eiserne Hochzeit

Weeze Seit 65 Jahren sind Käthi und Rudi Kerschbaum aus Weeze verheiratet und können nun ihre Eiserne Hochzeit feiern.

Rudi Kerschbaum wurde in Rehberg geboren. Er kam 1944 nach Oberbayern, wo er eine Ausbildung zum Schlosser absolvierte. Nach dem Krieg kam er mit seiner Familie nach Weeze, er arbeitete hier in der Holzverarbeitung und später bei Solvay in Rheinberg. Seine Frau Käthi ist eine Ur-Weezerin. In dem Ort wuchs sie auf, besuchte die Schule und arbeitete kurze Zeit in der Holzverarbeitung. In Weeze ist sich das Paar schließlich auch über den Weg gelaufen und hat sich kennen und lieben gelernt.