Filialen in Kevelaer, Xanten und Geldern : Kaenders: 125 Jahren im Dienst der Mode

1894 wurde das Geschäft gegründet. Heute tragen die Geschwister Stefanie und Markus Kaenders die Verantwortung.

In diesen Tagen feiert das Modehaus Kaenders an der Busmannstraße 44-46 in Kevelaer ein Jubiläum der besonderen Art: Seit 125 Jahre ist das Geschäft Partner der Kunden in Sachen Mode und Modeberatung.