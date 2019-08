Kindergärten in Weeze : Kämmerer sieht Kita-Pläne kritisch

Der Kreis will noch ein weiteres beitragsfreies Jahr, das würde den Weezer Haushalt belasten.

Peters hat überschlagen: Durch das beitragsfreie Jahr würden der Gemeinde 81.000 Euro an Beiträgen pro Jahr verloren gehen. Hinzu komme, dass auf die Kommunen durch die Änderung des Landes ohnehin bereits Mehrausgaben zukommen würden. Zwar werde es für das zweite beitragsfreie Jahr teilweise Ersatzleistungen vom Land geben, trotzdem rechnet Peters mit 212.000 Euro an zusätzlichen Ausgaben pro Jahr.

In Weeze sah die Verwaltung aber keinen Anlass, jetzt eine Sondersitzung des Rates in der Sommerpause einzuberufen. „Wir werden unsere Ratssitzung wie geplant am 24. September abhalten“, sagt Peters. In Weeze wird also politisch über das Thema erst geredet, wenn im Kreis bereits darüber beraten wurde. „Gerade als Kämmerer sehe ich die Pläne sehr kritisch, weil sie erhebliche finanzielle Belastungen bedeuten“, sagt Peters.