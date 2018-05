Kevelaer: Kabarettist Moses W. in Winnekendonk

Kabarettist Moses W. in Winnekendonk

Mit dem Gastspiel von Moses W. startet eine neue Veranstaltungsreihe am Niederrhein. Foto: Oliver Haas

Kevelaer Titel des Programms "Bitte denken, ich warte". Am 26. Mai um 20 Uhr in der Begegnungsstätte.

Eine neue Kulturveranstaltungsreihe am Niederrhein startet in der Begegnungsstätte Winnekendonk, Marktstraße 16. Dort gastiert am Samstag, 26. Mai, Moses W. mit seinem Programm "Bitte denken, ich warte". Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.