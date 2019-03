Kleinkunst : Spaß haben und helfen beim „Weiberabend“ in Weeze

Nito Torres. Foto: Lars Laion

Weeze Nito Torres und seine beiden Begleitmusiker zu Gast im Bürgerhaus. Der Erlös ist für die Unterstützung wohnungsloser Frauen.

Irgendwann in der zweiten Hälfte des Programms liegt Nito Torres auf dem Boden der Bühne im Weezer Bürgerhaus. Er hat soeben einen Prosecco aus der Dose getrunken und mimt jetzt den Betrunkenen. Nur wenig später springt er auf, tanzt und singt lautstark — als wäre er betrunken. Beim nächsten Lied verputzt er in Rekordzeit eine ganze Tafel Schokolade. Mangelnden Einsatz konnte man dem Künstler ganz sicher nicht vorwerfen am Samstag. Wie die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Weeze, Nicola Roth, dem Publikum im Anschluss mitteilen würde, hatte Torres sie vorher noch gefragt, ob die Zuschauer denn wüssten, worauf sie sich einlassen.

Ob sie es wussten oder nicht, sie waren am Samstagabend zahlreich erschienen. Fast 300 Zuschauer wollten nicht nur Spaß haben beim „Weiberabend“, sondern auch was Gutes tun mit ihrem Eintrittsgeld. Darüber informierten Nicola Roth, die Gleichstellungsbeauftragte Gochs, Friederike Küsters, und der Geschäftsführer der Diakonie im Kreis Kleve, Pfarrer Joachim Wolff, zu Beginn der Veranstaltung. Der Erlös floss nämlich in die Unterstützung von Frauen, die wohnungslos sind oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. „Die Zahl der wohnungslosen Frauen ist proportional angestiegen, und das ist nicht nur in den Städten, sondern auch hier auf dem Land ein großes Problem“, betonte Wolff.

Nito Torres und seine Bandmitglieder Many Mikette am Bass und Roland Miosga am Klavier wurden deshalb passend zum internationalen Frauentag eingeladen. So konnte man Spaß haben und gleichzeitig helfen. Das Thema und der Titel „Weiberabend“ waren auch nicht zufällig gewählt. Zwar standen drei Männer auf der Bühne, aber Nito Torres kannte sich mit den präsentierten „Frauenthemen“ bestens aus. Nicht nur, weil er mit seiner Frau und vier Töchtern zusammenlebt. „Ich hatte schon immer eine Frau um mich rum, das fing schon damals im Mutterleib an“, witzelte Torres. Er betonte auch, dass er Frauenmusik liebe und dass er sich in der Welt der Jungs und Männer nie so richtig wohl gefühlt habe. Trotzdem wurde er nie zu einem Weiberabend eingeladen, weshalb er ihn jetzt selber veranstaltet, scherzte Torres.