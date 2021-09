Kevelaer unter´m Dach startet wieder : „Blick auf die schönen Dinge des Lebens“

Kevelaer Lange lag die Kultur wegen Corona brach. Nun geht es mit Volldampf wieder los. Götz Alsmann, HG. Butzko, Stefan Verhasselt, Tina Teubner, Gernold Voltz und Herr Schröder kommen zu „Kabarett unter’m Dach“ nach Kevelaer.

Mit kleinerem Umfang – drei Vorstellungen in der Begegnungsstätte und drei im Bühnenhaus – als üblich warten Veranstalter Bruno Schmitz und der Leiter der Kevelaerer Begegnungsstätte, Stefan Reudenbach, auf. Corona hinterlässt aber weiterhin Spuren. Momentan gelangen leider je Vorstellung nur 65 Karten in den Vorverkauf. Unter der Schräge im zweiten Obergeschoss – wo alles begann – gäbe es ja eigentlich zum 30-jährigen Bestehen einen triftigen Grund, so richtig aus den Vollen für alle Kulturhungrigen zu schöpfen.

Als vor 30 Jahren das Kabarett auf deutschem Boden, wie wir es heute kennen, noch in den Kinderschuhen steckte, traten Bruno Schmitz und Didi Jünemann als „Laut und Lästig“ im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung dort oben auf. Schon damals hatte es dem Klever dieser Saal unter dem Dach angetan. So entstand die Idee, Kleinkunst an den Niederrhein zu bringen. Was damals reizte? „Unmittelbarer Kontakt zum Publikum, kurze Wege. Ich bezeichne es hier als „das Kommödchen vom Niederrhein“, erzählt Schmitz. Die Verpflichtung junger Künstler war denkbar einfach. „Als aktiver Kollege hatte ich den direkten Draht zu den Kollegen. Viele damalige Newcomer sind heute namhafte Größen im Geschäft. Stars, die ich heutzutage nicht einmal mehr fürs Bühnenhaus gewinnen könnte: etwa Michael Mittermaier, Dieter Nuhr, Ina Müller, Herbert Knebel, Volker Pispers, die Missfits. Ich bin sehr dankbar dafür, und es waren schöne Abende. „Kabarett unter’m Dach“, das steht aber auch für 30 Jahre Spaß an der Kleinkunst, als Plattform für so manchen Nachwuchskünstler oder Bühnenanfänger. Genauso lange ist Stefan Reudenbach mit von der Partie. Der Leiter der öffentlichen Begegnungsstätte bemerkt: „In den ersten zehn Jahren habe ich nie irgendeine Bühnenanweisung bekommen. Da hieß es dann salopp: ,Mach’ mal das Licht fertig oder hast du einen Kleiderständer als Requisite?’ In den ersten fünf Jahre haben wir sogar ohne Headset gearbeitet.“