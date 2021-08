Bühnenhaus-Open-Air in Kevelaer : Kabarett-Mix mit Pandemie-Melancholie

Als „rheinischen Terrorist der Lebensfreude“ bezeichnete sich der Kabarettist Dave Davis beim Bühnenhaus-Open-Air in Kevelaer. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Zur zweiten Open-Air-Veranstaltung am Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus waren Dave Davis, Liese Lotte Lübke und Johannes Flöck zu Gast. Die Kabarettisten thematisierten Corona, aber es wurde auch viel gelacht.

An einem (noch) warmen Sommerabend gemütlich mit Freunden draußen sitzen, dazu ein Getränk, stimmungsvolle Beleuchtung und unterhaltsame Live-Darbietungen dreier Kabarettisten auf der Bühne. Das war die zweite Open-Air-Veranstaltung am Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus.

Etwa 50 Besucher hatten sich Eintrittskarten zum Kabarett-Mix gesichert und genossen zwei vergnügliche Stunden mit Dave Davis, Liese Lotte Lübke und Johannes Flöck. „Ich bin ein rheinischer Terrorist der Lebensfreude“, sagte Dave Davis über sich selbst und feuerte entsprechende „Salven“ in das Publikum ab – Teile seines Programms „Ruhig Brauner – Demokratie ist nichts für Lappen“. Sein wichtigster Rat: nicht so viel jammern, nicht so unzufrieden sein mit sich selbst, denn: „Jeder hat von Geburt an alles in seinem Herzen, was für ein erfülltes Leben nötig ist.“

Info So geht es weiter beim Bühnenhaus-Open-Air Die nächsten Termine Freitag, 27. August: Kai Magnus Sting, 20 Uhr; Samstag, 28. August: „Fairground Funhouse“, 19 Uhr; Sonntag, 29. August: „Zirkus Katastrophale“, 15 Uhr, und Konzert mit Sarah Hübers, 16.30 Uhr; Freitag, 3. September: Puppenspiel 18+ „Faust“, 19 Uhr; Samstag, 4. September: Festival Atmosphäre mit den DJs Lost Identity, FRDY und David Warden, 17 Uhr; Sonntag, 5. September: Kinder-Puppenspiel „Schaf ahoi“, 15 Uhr.

Mit viel Temperament hämmerte er den Zuhörern ein: „Auch mit Glatze kannst du frohlocken“ und „Du bist nicht dick, sondern nur gut sichtbar“. Er erzählte auch die Geschichte seiner Herkunft. Seine Eltern stammen aus Uganda und flohen vor dem Diktator Idi Amin („Dat war ’ne fiese Möb“). Er selbst wurde in Köln geboren, „’ne kölsche Jung“ also, aber er kann auch Bayerisch und andere deutsche Dialekte. Besonders beschäftigt ihn, dass er recht oft gefragt werde: „Sprechen Sie Deutsch?“ Sein Opa habe ihn gelehrt: „Wenn dir eine Frage im Kopf kreist, dann will dir das Leben etwas sagen.“ Deshalb habe er einfach eine Bäckereiverkäuferin gefragt: „Sprechen Sie deutsch? – Ich sage euch, da konnte ich sehen, wie in ihrem Gesicht der Bildschirmschoner anging“, berichtete Davis und seine ansteckende Fröhlichkeit übertrug sich auf die Zuhörer.

Liese Lotte Lübke, die nächste Akteurin, begleitet ihre Texte am Klavier. In einem nachdenklich stimmenden Poetry-Slam thematisierte sie ihre Gefühle als arbeitslose Künstlerin während des Lockdowns und die trüben Aussichten für eine Welt, in der es bald immer weniger kreative Menschen geben könnte. „Ich kann auch lustig“ sang sie später und bewies es stimmstark und schwungvoll in dem Lied vom Teppich ihrer Mutter, unter den so manches gekehrt wird. Melancholisch wurde es bei „Wenn die Welt untergeht, spielt die Kapelle bis zum Schluss“ – das Pandemie-Thema kann eben unter keinem Teppich verschwinden.

Johannes Flöck aus Koblenz war zuständig für die Leichtigkeit und erzählte einen Witz nach dem anderen übers Älterwerden, das Nach-Hause-Kommen im beschwipsten Modus und über „Entschleunigung, aber zack, zack!“. Dass Eierlikör eigentlich harmlos ist, aber der Selbstgemachte aus der Zauber-Küchenmaschine zu einem „Teufelszeug“ wird, konnte im Publikum jeder nachvollziehen. Auch er machte die Pandemie zum Thema. Seine Botschaft: „Die Welt hat sich geändert, aber der Optimismus ist umsonst.“