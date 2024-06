Goldhochzeit in Winnekendonk 50 Jahre Tortenglück und Landwirtschaft

Anstatt täglich um 6 Uhr zum Füttern in den Stall zu gehen, stand das Paar fortan in der Großküche, um die leckersten Kuchen für Gäste zu zaubern. Jupp Pellander wurde zudem freier Mitarbeiter eines Saatgutunternehmens. In seinen freien Minuten unterstützte er seine Frau und das Team. Das Bauerncafé musste immer wieder erweitert werden. „Der alte Kuhstall wurde 2000 umgebaut, ich habe zwei Kühlräume. Schließlich waren es 40 Innen- und 90 Außenplätze. Trotzdem wussten wir oft nicht, wo wir die Gäste unterbringen sollten“, erzählt Maria Pellander. Damit schlug die Stunde des Hausherrn, der in seiner charmanten Art immer wieder einzelne Paare begrüßte und an halbbesetzte Tische zusammenfügte, zur Not sogar im eigenen Wohnzimmer. „Es war eine sehr schöne Zeit. Anstrengend, aber ich habe das genossen. Ich hatte aber auch ein großartiges Team um mich herum. Meine Kuchen waren selbstgemacht, aber ich gebe keins meiner Rezepte preis“, bekräftigt Maria Pellander. So bleibt auch der vielgelobte Pflaumenkuchen ihr Geheiminis. Kuchenliebhaber aus dem Ruhrgebiet und vom Niederrhein nahmen dafür so manchen Kilometer in Kauf. Schätzten die zuvorkommende Gastlichkeit der Besitzer und die ländliche Gemütlichkeit des Hofes. „In Spitzenzeiten wurde das Blech aus dem Ofen nicht einmal kalt“, erzählen die Besitzer. Nach 19 Jahren, mit dem Erreichen des Rentenalters, verpachtete das Paar sein Café in der Binnenheide.