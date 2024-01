Veranstaltung in Kevelaer Jugendliche sagen ihre Wünsche

Es war ein großer Erfolg: Im September haben mehr als 1000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an der Kinder- und Jugendbefragung der Stadt teilgenommen. Nach dieser erfreulichen Rücklaufquote möchte die Stadtverwaltung jetzt in einem Workshop persönlich mit den jungen Menschen in Kevelaer ins Gespräch kommen.