Kirmes in Kevelaer : Jürgen Völlings verspätet ausgezeichnet

Kevelaer Schon im Januar 2020 war er zum Kevelaerer Festkettenträger ernannt worden. Wegen der Corona-Zwangspause erhielt der Mann von den „Swingenden Doppelzentnern“ die Würdigung erst jetzt während der Kirmes.

Bürgermeister Dominik Pichler freute sich am Samstag, dass er die neue Plakette an der traditionellen Festkette anbringen durfte. Dabei erklärte er dem Publikum, was darauf abgebildet ist. Eine Trommel und eine Trompete als Sinnbild für die Musik der „Swingies“ durften natürlich nicht fehlen. Um den Zusammenhang des nächsten Piktogramms zu erkennen, musste man schon genauer die Familie Völlings kennen. Ein Stethoskop stand in Bezug zum Beruf der Adjutantin und Tochter Simona Mülders. Sie arbeitet in einer Arztpraxis für Urologie. Bürgermeister Pichler sagte, er sei froh, dass es „nur“ das Stethoskop ist. Der Sohn Björn Völlings ist als zweiter Adjutant auch auf der Plakette verewigt. Ihm gehört das IT-Geschäft am Drissenpaß 8 in Kevelaer, weshalb auch eine Computer-Maus auf der Plakette zu sehen ist.