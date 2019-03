Festakt und Gottesdienst : Wemb feiert mit der Josefsgemeinschaft

Präses Klaus Martin Niesmann bei der Festansprache am Sonntag. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wemb Zum 150-jährigen Bestehen gab es am Sonntag einen Festakt und einen Gottesdienst. Ehrengast Pastor Edgar Fritsch.

Die Fahne der Josefsgemeinschaft Wemb-Hees-Baal bekommt man nicht oft zu sehen, gerade, wenn man kein Mitglied ist. Am gestrigen Sonntag bekamen sie aber ganz viele Wember zu sehen, schließlich hatte die Josefsgemeinschaft etwas Außergewöhnliches zu feiern. Aufgrund des 150-jährigen Bestehens war die Fahne nicht nur auf den Programmheften abgedruckt, sondern sie wurde auch stolz im Bürgerhaus präsentiert. Genauso wie die Gründungsurkunde und die Protokolle der Versammlungen, die die lange Geschichte der Gemeinschaft bezeugen.

Diese Geschichte wurde bei der Jubiläumsfeier auch immer wieder betont, schließlich gehört die Josefsgemeinschaft zu den ältesten Vereinen im Ort. In diesen 150 Jahren hat sich die Gemeinschaft zu einem festen Bestandteil Wembs entwickelt, so dass am Sonntag nicht nur die 68 Mitglieder des Vereins das Jubiläum feiern wollten. „Wir haben alle Wember Vereine eingeladen, und auch alle Vereine sind gekommen“, freute sich der Vorsitzende der Josefsgemeinschaft, Heinrich Derksen.

Info Begegnungsnachmittag im Petrusheim Termine Die Josefsbrüder reinigen den Glockenraum. Einmal im Monat gibt es einen Begegnungsnachmittag im Petrusheim. Seit 1989 ist die Wallfahrt zur Josefskapelle in Smakt, in den Niederlanden, eine feste Größe im Vereinskalender. Am Patronatstag, 19. März, treffen sich die Mitglieder zu ihrer Jahrestversammlung.

Die Gäste sahen ein ausführliches Programm, durch das Dr. Ulrich Janowitz souverän führte. Gegen 10.45 Uhr versammelte man sich dafür im Bürgerhaus, zuvor hatte es schon eine Festmesse gegeben. Geleitet wurde diese von Pastor Klaus Martin Niesmann, mit der Unterstützung des Kirchenchors. Nur wenig später sprach er auch im Bürgerhaus noch mal, natürlich über Josef. „Jede Gemeinschaft braucht eine Quelle, aus der sie schöpft, damit sie leben kann“, betonte Niesmann. In diesem Falle ist die Quelle Josef. Er steht für ein „stilles Gesicht“, wie Niesmann es nannte. Für jemanden, der oft nur als Randfigur gesehen wird, wenn er überhaupt wahrgenommen wird. Dabei sei Josef eine Hauptfigur, die im Stillen enorm viel leistet.

Gleiches lässt sich auch über die Josefgemeinschaft sagen, die schon immer eher leise, aber sehr hilfreich agierte. Ursprünglich als Zweckgemeinschaft gegründet, um Witwen zu unterstützen, steht die Gemeinschaft heute zum Beispiel auch im Kontakt mit dem Petrusheim. Dort besuchen die Mitglieder die Bewohner des Heimes monatlich, um mit ihnen Karten zu spielen. Eine Aktion, die unter dem damaligen Wember Pastor Edgar Fritsch entstand. Dieser kam 1988 nach Wemb und legte eine Menge Statuten auf, die bis heute zu Herzen genommen werden.

Am Sonntag kehrte Fritsch nach Wemb zurück und sprach ebenfalls zu den Anwesenden. „Wenn ich an Wemb denke, dann fällt mir nur Positives ein“, begann der Pastor seine Rede. Er erzählte von seiner Zeit in Wemb und sprach über Josef und die Gemeinschaft.

Neben den Reden wurde auch immer wieder Musik in das Programm eingestreut. Der Musikverein Wemb und der Kirchenchor waren dafür mehrfach verantwortlich. Ein Gedicht wurde von Marga Hiep vorgetragen, die die Schriften der Josefsgemeinschaft aus der Sütterlinschrift übersetzt hat. In ihrem Gedicht beschrieb sie ein bisschen die Geschichte der Gemeinschaft und charakterisierte diese, alles mit einer Prise Humor.

Später wurde Hiep für ihre Leistungen mit Blumen geehrt, genauso wie Josef Willems, der nun schon seit 72 Jahren Mitglied in der Josefsgemeinschaft ist und dafür eine Urkunde bekam.