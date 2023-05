Firmenjubiläum in Weeze 100 Jahre Chefs Culinar

Weeze · 1923 wurde die Firma unter Namen „Jomo“ in Goch gegründet. Seit 1973 sitzt der Lebensmittelgroßhändler in Weeze – und ist der größte Arbeitgeber in der Gemeinde. So feierte die Firma das 100-Jährige Jubiläum

22.05.2023, 14:43 Uhr

Die Belegschaft von Jomo, damals noch in Goch. Das Unternehmen wurde 1923 gegründet. Fotos: Chefs Culinar (3), Prümen Foto: Chefs Culinar

Mit Margarine fing alles an. Es ist das Jahr 1923, der Erste Weltkrieg ist seit fünf Jahren vorbei, der Zweite Weltkrieg scheint noch unvorstellbar. Vieles war damals anders als heute. Kutschen dominierten noch das Straßenbild, Computer oder Handys waren noch lange nicht erfunden. Und: Es gab viel zu viele Lehrer. Josef Moll war einer von ihnen, doch er fand keinen Job. Für ihn war das im Nachhinein ein Glücksfall. Und dieser Glücksfall hatte mit Margarine zu tun – und mit seinem Onkel Emil Peters.