Heimat in Kevelaer: Festkette für Johannes Croonenbroeck

Heimat in Kevelaer

Wetten Zum Heimatabend der Geselligen Vereine Wetten waren über 200 Gäste in den Knoase-Saal gekommen. Ausrichter der diesjährigen Kirmes ist die St. Franziskus-Bruderschaft. Adjutant des Festkettenträgers ist Heinz Gipmans.

„Ein Heimatabend ist nicht verstaubt oder langweilig, das erkennt man daran, dass unsere Veranstaltung fünf Minuten nach Beginn des Vorverkaufs ausverkauft ist“, sagte Thomas Krahnen, Präsident der Geselligen Vereine Wetten, zur Begrüßung der mehr als 200 Gäste im vollbesetzten Knoase-Saal. Traditionell ist der feierliche Höhepunkt des Heimatabends die Proklamation des Festkettenträgers für die bevorstehende Kirmes im Mai. Dieses wirklich gut gehütete Geheimnis wurde aber erst nach einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm gelüftet, an dem sich alle neun Mitgliedsvereine beteiligten. Die musikalische Eröffnung übernahm der Musikverein „Eintracht“. Die Kirmes in Wetten wird in diesem Jahr die St. Franziskus-Bruderschaft ausrichten, und sie hat auch aus ihrer Mitte den Festkettenträger, den „FKT“, gewählt.