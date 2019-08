Serie Madonnari Festival in Kevelaer : Kreativer aus den USA beim Festival

Kevelaer Joel Yau kommt aus San Rafael und entdeckte die Straßenmalerei 1996. Er gehört zu den Künstlern, die nach Kevelaer kommen.

Joel Yau kommt aus San Rafael, Kalifornien in den USA und ist ein erfolgreicher Straßenmaler, Illustrator und Grafik Designer. Seitdem er die Straßenmalerei 1996 für sich entdeckte, nahm er an verschiedenen Festivals in den USA, Italien, Kanada, Frankreich, Deutschland, China, Mexiko und den Niederlanden teil und gewann zahlreiche Preise.

Termin Vom 20. bis zum 22. September findet zum zweiten Mal das „Internationale Madonnari-Festival“ statt. Passend zur Wallfahrtsstadt lassen Künstler drei Tage lang Kreidemalereien von Madonnen, Ikonen und anderen religiösen Motiven entstehen. Gemalt wird auf Holzplatten, was die Street-Art-Kunst weniger vergänglich macht. In einer Auktion am Festivalende können die Werke erworben werden.

Die Festivals ermöglichen es ihm, großformatige Reproduktionen sowohl in 2D- als auch in 3D- Designs zu erstellen. Seine jüngsten Favoriten sind Pin-up-Porträts von Künstlern wie Walter Bomar und Gil Elvgren aus den 40er Jahren. Mit seiner großformatigen Straßenmalerei, seiner Persönlichkeit und viel Liebe für Kunst, erfreut er sein Publikum.

Wenn er nicht als Straßenmaler unterwegs ist, malt er Landschaftsbilder und Stillleben mit Öl- und Acrylfarben auf Leinwände. Er studierte visuelle Kommunikation an der Universität der Philippinen in Malina und Illustration an der Kunstakademie in San Francisco, Kalifornien. Er arbeitet mit Ölen, Acryl- und Kreidepastellen und zuletzt mit Keramik. Obwohl das Thema und das Medium bei seiner Kunst variieren können, sind Joels ausgefeilte Fähigkeiten als Zeichner und Designer in all seinen Arbeiten offensichtlich.