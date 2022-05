Infoveranstaltung in Kevelaer : Jobbörse: Neuer Standort kommt gut an

Kevelaer Die Schüler konnten sich jetzt direkt in der Sporthalle am Schulzentrum informieren. Das führte zu kurzen Wegen. Über 20 ortsansässige Firmen nahmen teil.

Für Georg Joosten, Abteilungsleiter Arbeitsvermittlung/Fallmanagement im Jobcenter Kevelaer, erwies sich die Neuausgabe am neuen Standort als der richtige Schritt. „Wir haben in direkter Nachbarschaft die Gesamtschule. Im nächsten Jahr werden wir das gesamte Schulzentrum einladen“, so Joosten über die Pläne für 2023. Gleichzeitig wurden über 700 Einladungen an Kunden des Jobcenters verschickt. „Unser Wunsch ist, möglichst viele Menschen direkt zu erreichen. Online-Beratungen wurden nicht gut wahrgenommen. Auch fehlte das Angebot von Praktikumsplätzen in der Pandemie“, so Joosten zu Knackpunkten in der Berufsorientierung.