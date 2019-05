WEEZE : Jewa-Gas sucht Standort am Holtumsweg Süd in Weeze

Vorstellung der Pläne im Weezer Ausschuss, Standortsuche von Jewa-Gas wurde vorgestellt. Foto: Christian Kaspers

WEEZE Auf einer Fläche von rund 2,3 Hektar will sich die niederländische Firma Jewa-Gas auf dem ehemaligen Grundstück des Raiffeisenmarktes ansiedeln. Neben Wesel und Wanssum will Hauptgeschäftsführer Thijs Jenniskens nun am dritten Standort mit „W“ (Weeze) einen Betrieb für Lagerung, Abfüllung und Vertrieb errichten lassen.

Flüssige Gase wie Propan, Argon und Stickstoff sollen hier zukünftig mit Lastkraftwagen in Tanks angeliefert werden. Diese werden darauf in großen Behältern gelagert, bevor die gasförmigen Stoffe in Gasflaschenbündel für den Endverbraucher abgefüllt werden.

Für Jewa-Gas ist Weeze mit einer Firma wie Wystrach, die sich auf die Herstellung von Gasflaschenbündeln spezialisiert hat, ein idealer Standort, heißt es.

Planer Helmut Hardt erklärte im Weezer Bauausschuss die Vorhaben. Gegenwärtig seien diese noch nicht genehmigungsfähig, da die Planfläche innerhalb von zwei verschiedenen Bebauungsplänen liegt. Die zuständige Behörde bei dieser relativ kleinen Betriebsfläche ist der Kreis Kleve. Diese stehe dem Vorhaben nach Erfüllung aller Auflagen positiv gegenüber. Da Jewa-Gas mit chemischen Stoffen arbeitet, wurde überprüft, ob es sich um einen Störfallbetrieb handelt. Die Kreisverwaltung kam zu dem Entschluss, dass dies nicht der Fall sei. Jedoch wird der Standort Auflagen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erfüllen müssen.

Hardt beruhigt in Bezug auf eine mögliche Lärmbelästigung. Die nächste Wohnbebauung sei vom Firmengelände relativ weit entfernt. Zudem soll nachts keine Anlieferung von Flüssiggas oder Abholung von Gasflaschenbündeln erfolgen. Auch die Lichtmasten der Firma sollen in der Nacht nur wenig Licht spenden. Lediglich in Ausnahmesituationen – beim illegalen Betreten des Geländes – würde eine Sicherheitsanlage die Nacht zum Tag werden lassen. Wachpersonal und Kameras werden das Gelände darüber hinaus gegen unbefugtes Betreten absichern. Was das Aufkommen von Lastkraftwagen am Willy-Brandt-Ring angeht, würde Jewa-Gas mit zehn bis 15 Lkw am Tag im Verhältnis zu Chefs Culinar nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, informiert der Diplom-Ingenieur.