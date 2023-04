Ostern Der Kreuzweg in Wort, Musik und Tanz

Der Leidensweg Jesu ist nicht nur in der Bibel nachzulesen, die Kreuzweg-Stationen sind auch durch die Jahrhunderte Gegenstand in Literatur, Musik, Malerei und bildender Kunst gewesen. Immer wieder vergegenwärtigen sich Gläubige in den Tagen vor Ostern, wie Jesus verurteilt, gefoltert und hingerichtet wurde.