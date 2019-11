KEVELAER : „Mr. Mamboo“ und Rachel Montiel im „Goldenen Apfel“

Der „Goldene Apfel“ in Kevelaer erfreut sich bei Jazz-Freunden großer Beliebtheit. RP-Foto: Thomas Momsen Fotocopyright: Momsen © thomas momsen Eine Publizierung im Internet oder anderen Medien (Druck oder elektronisch) ist kostenpflichtig und bedarf einer gesonderten Genehmigung von mir. c/o: Thomas Momsen Südwall 34 47589 Uedem 02825/535246 0179/5093903 Germany Phone: +49 179 / 5093903 www.thomasmomsen.de. Foto: Momsen, Thomas (tm)

KEVELAER Für die niederrheinischen Jazz-Freunde gehören die Jazzkonzerte im Winterhalbjahr in Kevelaers „Goldenen Löwen“ schon zum festen Bestandteil des Veranstaltungskalenders. 135 Konzerte der Reihe gab es bereits bisher im gemütlichen Ambiente des Hotels an der Amsterdamer Straße im Zentrum der Marienstadt.

Schlag auf Schlag geht es in Kevelaer für Jazzfreunde weiter. Am morgigen Donnerstag, 14. November, sorgt die Scala-Jazzband dafür, dass das Traditionshaus „Goldener Apfel“ (am Kapellenplatz 13) sich wieder in einen Jazzklub verwandelt.