Vom Niederrhein an den Nordpol Kevelaerer forscht in der Arktis

Kevelaer/Arktis · Jannik Martens ist dem Klimawandel auf der Spur. Mit Hilfe von Tiefenbohrungen werden Sedimentschichten hervorgeholt, die Rückschlüsse für die Zukunft ermöglichen sollen. Der Absolvent der Realschule An der Fleuth arbeitet heute an der Columbia University in New York.

06.10.2023, 13:00 Uhr

Jannik Martens aus Kevelaer forscht aktuell in der Arktis. Foto: Philip Staudigel

Von Bianca Mokwa

Es riecht nach Meer. Manchmal schwankt auch der Boden. Der Arbeitsplatz von Jannik Martens ist nicht alltäglich. Der gebürtige Kevelaerer befindet sich aktuell auf dem Forschungsschiff Joides Resolution anlässlich einer Expedition des International Ocean Discovery Programs.