Freiwilligen Dienst in Bolivien: Wasserbomben statt Kamelle – der etwas andere Karneval

BOLIVIEN/Kevelaer Klitschnass und erschöpft starte ich hier in Bolivien in die Karnevalstage. Mit einigen Mitfreiwilligen bin ich nach Oruro gefahren. Die Stadt liegt etwa acht Stunden entfernt von meiner aktuellen Heimatstadt Sucre.

Die Show beginnt. Konfettibomben explodieren, und die ersten Tänzer erscheinen hinter der Straßenecke. Sie tragen prunkvolle Kostüme, perlenbesetzt und mit echten Tieren als Rasseln. „In dieser Gruppe mitzumachen, kostet mindestens 5000 US-Dollar. Um bei ihnen teilzunehmen, muss man eingeladen werden. Sie heißt „Fraternidad Morenada Central Federacion Comercial Cocani“. Da kann man ja schon ein wenig ahnen, woher sie das ganze Geld haben“, erzählt mir ein Bolivianer neben mir. Umgerechnet liegen die Kosten bei ungefähr 34.500 Bolivianos – ein Vermögen selbst für die Reichen des Landes. Übersetzt heißt die Gruppe „Handelszusammenschluss Cocani“. Dank des Decknamens bleibt es weiterhin ein Geheimnis, ob ihre berufliche Tätigkeit vielleicht mit Kokain zusammenhängt. Danach kommen noch viele weitere Gruppen mit Kostümen in allen Formen und Farben. Bis tief in die Nacht tanzen sie an uns vorbei, begleitet von Lichter­shows und Feuerwerk.

Am Abend nach dem Umzug bin ich mit einigen aus meiner WG noch zwei Tage aufs Dorf gefahren. Hier hat der Karneval nochmal ein ganz anderes Ausmaß. Denn hier hat das ganze Dorf eine große Wasserschlacht gestartet. Dafür sind wir ganz früh am Morgen zu einer Freundin gelaufen, die in Sucre studiert, aber in dem Dorf geboren wurde. Von klein auf nimmt sie an der Wasserschlacht teil. Sie zeigt uns, wie wir die Wasserbomben befüllen müssen. Diese dürfen nicht groß und wabblig sein, sondern müssen klein und hart werden, damit man sie weiter werfen kann und sie schneller platzen. Die Wurfgeschosse werden auch nicht etwa mit Wasser „befüllt“, sondern „geladen“.