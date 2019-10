Blasmusik : Wembs Musikverein spielt großartig auf

Wemb Das Jahreskonzert ging im fast ausverkauften Bürgerhaus Wemb über die Bühne. Das abwechslungsreiche Programm brachte dem Publikum eine breite Palette von Filmmusik über Rockhymnen bis hin zu traditionellen Märschen.

Der Vorsitzende freute sich in seiner Begrüßung über den regen Zuspruch und einen fast vollbesetzten Saal. Conférencier Ulrich Janowitz führte informativ und kurzweilig durch das abwechslungsreiche Programm. „Selection from The Greatest Showman“, von Paul Mutha arrangiert, war ein dramatisches und aufregendes Medley aus dem ausdrucksstarken Soundtrack des Kinohits „The Greatest Showman“, der die 23 Aktiven des Musikvereins forderte. Stienen führte seine Musiker mit Souveränität durch die zum Teil schwierigen Passagen, die ein absolut synchrones Zusammenspiel erforderten und die fünf Songs in einem wunderbaren Medley verband. Für die Ober- und Höchstklasse wird die Titelmusik zum gleichnamigen Film „Children of Sanchez“ von Chuck Mangione bewertet. Sie zählt zu den bekanntesten Stücken, mit der die Jazz- und Poplegende der 70er Jahre überaus populär wurde. Das Arrangement rückte abwechselnd Solisten und Blasorchester ins Rampenlicht.

Statt geradlinigem Rock kreierten Freddie Mercury und die Band „Queen“ Anfang der 70er Jahre etwas Neues, eine Mischung aus Rock und Operette. Der Musikverein präsentierte „We Will Rock You“, „Bohemian Rhapsody“, „Another One Bites The Dust“ und „We Are The Champions“ als Hits der Rockgruppe „Queen“ in einem kurzweiligen und spannenden Arrangement für Blasorchester. Volkstümlich und tief in der tschechischen Tradition verwurzelt erklang der Marsch „Schönes Prag“ von Franitšek Kmoch, der bis heute als der böhmische „Marschkönig“ gilt.