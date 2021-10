In der Begegnungsstätte : Heimatpflege-Verband tagt in Winnekendonk

Die öffentliche Begegnungsstätte Winnekendonk ist der Tagungsort. Foto: Latzel

Winnekendonk Der Kreisverband Kleve für Heimatpflege hat seine Jahreshauptversammlung angesetzt. Es muss ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Und es wird ein Baum gepflanzt.

Die Corona-Pandemie hat auch 2021 für den Kreisverband Kleve für Heimatpflege zu erheblichen Einschränkungen geführt. So wurde der Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ebenso ins nächste Jahr verschoben wie die kreisverbandseigenen Gartenwettbewerbe. Der Kreisverband hat erneut das Herbstfest absagen müssen. Somit findet am 23. Oktober als Teil der Jahrestagung lediglich die Jahreshauptversammlung statt. Sie wird in Winnekendonk durchgeführt und beginnt mit einer Baumpflanzung.

Dazu treffen sich alle Heimatfreunde um 14.30 Uhr an der Begegnungsstätte Winnekendonk, Marktstraße 16, um von dort aus zur Baumpflanzung zum Katharinen-Haus, Pastoratsweg 1, zu gehen. Anschließend findet die Mitgliederversammlung in der Begegnungsstätte in Winnekendonk statt. Neben den Regularien und dem Geschäfts- und Kassenbericht werden Vorstandsmitglieder, Beiratsmitglieder und die Kommissionen der verbandseigenen Gartenwettbewerbe gewählt sowie die Kommissionsmitglieder für den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2022 bestätigt. Auch ist das Amt des Vorsitzenden neu zu besetzen.

Besondere Themen stellen unter anderem Satzungsänderungen und die Planungen zum Kreis- und Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ für 2022 dar, ebenso die Durchführung der bundesweiten Aktion „Tag der offenen Gartentür“ am 26. Juni 2022. In einem weiteren wichtigen Punkt werden die vom Kreisverband zu vergebenen „Corona-Preise“ an die siegreichen Dörfer überreicht. Die Kreis Klever Abfallgesellschaft führt anschließend ihre Preisverleihung an die Heimatvereine für erfolgreiche Umweltaktionen durch.