Museum Kevelaer : 111 Jahre Förderverein des Museums

Kevelaer Viel wurde umgesetzt, doch die Feier fiel wegen der Corona-Pandemie aus. Eine Satzungsänderung sichert die digitale Arbeit im Verein.

Viele Mitglieder des Museumsfördervereins waren zur Jahreshauptversammlung in die historische Museumskneipe gekommen, auch um zu hören, wie es nach der Pandemie weitergehen kann. Gerade der Kulturbereich hat in dieser Zeit gelitten.

So musste die jährliche Studienexkursion für die vergangenen beiden Jahre ebenso abgesagt werden wie die Feier zum 111. Geburtstag des Vereins. Doch eine „Move-Art“-Skulptur auf dem Mechelner Platz vor dem Museum soll an die Gründung des Vereins für Museumsförderung Kevelaer erinnern. Dafür bedankte sich die Versammlung auch bei der Stadt Kevelaer, die dazu einen großen Beitrag geleistet hat, mit viel Applaus.

Der Vereinsvorsitzende Peter Hohl berichtete, dass die Zahl der Mitglieder auch während der Pandemie leicht angestiegen ist und nun sogar wieder an Fahrt zugelegt hat. Auch im Bereich der Vereinssammlungen hat sich im Berichtszeitraum einiges entwickelt. So konnte eine beachtenswerte Ansichtskartensammlung von Fred Hoever erstanden und in einer Ausstellung präsentiert werden. Der ehemalige Kevelaerer und heute in Berlin lebende Paul Möllemann-Breitenfeld hat dem Verein in diesem Sommer eine eindrucksvolle Sammlung von zahlreichen Gebetsbüchern mit Seltenheitswert überlassen.