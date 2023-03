Erlebnispark in Twisteden öffnet wieder Das Irrland hat viel investiert

Was als kleines Maislabyrinth mit Geheimtipp-Charakter in Twisteden begann, hat sich längst zu einem echten Tourismusmagneten in der Region entwickelt. Das Irrland ist vor allem für Familien mit kleinen Kindern zum Pflichtprogramm geworden. Rund eine Million Besucher kommen inzwischen zur „Bauernhof-Erlebnis-Oase“, wie der offizielle Titel der Anlage lautet. In diesem Jahr kann Jubiläum gefeiert werden. Das Irrland geht in seine 25. Saison. Start ist am 15. März, der diesmal mitten in die Woche fällt. „Aber wir haben uns den 15. März jetzt als festen Starttermin gewählt. Den können sich die Leute merken“, erläutert Benedikt Tebartz van Elst vom Irrland. Für das Team habe das auch den angenehmen Nebeneffekt, dass der Start nicht direkt an einem besucherstarken Wochenende erfolgt, sondern der Betrieb etwas langsamer anlaufen kann. Angesichts des momentanen Wetters ist auch nicht damit zu rechnen, dass der Andrang momentan recht groß sein wird.