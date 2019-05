Ehrenamt in Kevelaer : „OW 1 hat mich am längsten begleitet“

Urenkel leben auch noch im Ort

Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Biographisches Hansgerd Kronenberg wurde am 8. August 1935 in Winnekendonk geboren. Auch seine Frau stammt aus dem Ort. Die beiden haben vier Kinder (zwei Töchter und zwei Söhne), außerdem fünf Enkel und drei Urenkel. Der jüngste Sohn wohnt ebenso noch in Winnekonk wie die Enkelin und die Urenkel. Die Familie ist also auch weiterhin tief im Ort verwurzelt.



Beruf und Sport Hansgerd Kronenberg hat Jura in Köln studiert und ist Rechtsanwalt. Die Studienzeit in Köln war auch die einzige Zeit, die er außerhalb des Ortes verbracht hat. Aber auch in diesem Zeitraum war er regelmäßig am Wochenende in Winnekedonk. Er hat hier eine Mannschaft trainiert und auch viele Jahre bei Viktoria gespielt. Außer Fußball ist Tischtennis seine große Leidenschaft.



Politik Er ist Mitglied der CDU und sitzt für die Partei seit der kommunalen Neuordnung im Rat. Er ist dort auch das älteste Mitglied.