Interreligiöse Friedenswallfahrt in Kevelaer

Kevelaer (RP) „Nicht neue Kriege sollen ausbrechen, sondern Friede!“ steht über der vierten interreligiösen Friedenswallfahrt in Kevelaer, die das Einende zwischen den Religionen betont. Die drei abrahamitischen Religionen, das Judentum, das Christentum und der Islam, stellen mit etwas über vier Milliarden Menschen deutlich mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung.

Nicht neue Kriege sollen ausbrechen, sondern Friede!“, das war auch der Wunsch des verstorbenen Mitinitiators der ersten interreligiösen Friedenswallfahrt in Kevelaer im Jahr 2015, Dr. Rupert Neudeck. Aktuell wird über Kriege und deren Entstehung und Folgen viel analysiert. Doch Analyse reicht nicht, und Frieden fällt nicht vom Himmel. Frieden muss auf Erden aktiv gestiftet werden. Dazu will die Friedenswallfahrt einen Beitrag leisten und ein Zeichen setzen.

Einen Frieden herzustellen sei viel schwieriger, als Krieg zu führen, sagte der Präsident Kolumbiens, Juan Manuel Santos, in dessen Land 50 Jahre Krieg herrschte und der 2016 für den Friedensschluss im Land mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Statt befehlen muss man überzeugen, Opfer dafür gewinnen, Taten und Tätern zu verzeihen. „Es braucht das Gebet um die Einsichtsfähigkeit, die Dialogbereitschaft, den Perspektivwechsel, das Verzeihen, die Haltungen und Einstellungen der Menschen zum Frieden, ihr Mitgefühl und ihren Willen, Ungerechtigkeit in unserer Welt mindern zu wollen, um Friedenspotentiale in wechselseitigem Respekt von Menschen, Ländern und Kontinenten unserer Erde wachsen zu lassen“, sagt der Rektor der Wallfahrt in Kevelaer, Domkapitular Gregor Kauling. Schon an seinem vorherigen Dienstort in Dinslaken hat er intensiv für den interreligiösen Dialog gearbeitet und bringt von dort viele Erfahrungen und Kontakte mit.