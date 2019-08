Schule in Weeze : Zahl der Privatschulen: Im Kreis rauf, im Land runter

GELDERLAND In Weeze und Wachtendonk wollen Eltern Privatschulen gründen. Landesweit geht dagegen die Zahl dieser Schulen zurück.

In der Umgebung gibt es, wie berichtet, mehrere Initiativen zu neuen Privatschulen. In Weeze bemühen sich gleich zwei Vereine (Freie Realschule, Initiative Kokon) um Räume in dem leerstehenden Gebäude der früheren Gesamtschule. Auch in Wachtendonk wollen Eltern eine Freie Realschule gründen. Die Nachfrage in der Region ist groß. Das widerspricht dem Trend. Nachdem von 2008 bis 2016 die Zahl der Privatschulen in Nordrhein-Westfalen von 449 auf 553 gestiegen war, hatte sich die Schülerzahl in dieser Zeit von rund 208.400 auf 210.000 erhöht. Doch seit 2016 ist die Zahl der Schüler wieder auf den Stand von 2008 gesunken, die verteilen sich auf 540 Schulen, heißt es aus dem Schulministerium des Landes. Damit sind rund zehn Prozent der 5518 Schulen im Land in privater Trägerschaft.