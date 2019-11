Großes Angebot im Konzert- und Bühnenhaus : Inner Wheel lädt zum Adventsbasar ein

Für den Basar in Keveaer haben die Damen von Inner Wheel auch fleißig gebacken (Symbolfoto). Foto: Kai Remmers

Nach intensiver Vorbereitung: Am Donnerstag, 28. November, wird es weihnachtlich im Konzert- und Bühnenhaus

Adventskränze und Gestecke, weihnachtliche Gebäck, Kunsthandwerk und ein großes Kuchenbuffet warten beim Adventsbasar des Inner-Wheel-Clubs auf die Besucher im Konzert- und Bühnenhaus. Termin ist am Donnerstag vor dem Ersten Advent, also am 28. November, von 14 bis 17 Uhr.

Was ist „Inner Wheel“? Es geht um eine der weltweit größten internationalen Frauenvereinigungen mit über 100.000 Mitgliedern in mehr als 100 Ländern. Die Organisation ist der Freundschaft untereinander, dem sozialen Engagement und der internationalen Verständigung verpflichtet. Entstanden ist „Inner Wheel“ aus der Tradition der Rotary Clubs, die früher reine Männervereinigungen waren. Der Inner-Wheel-Club Geldern hat in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehens gefeiret. Der Adventsbasar hat bereits eine 17-jährige Tradition. In den ersten Jahren wurden als Standort Räumlichkeiten von Schloss Haag genutzt, dann einige Jahre die ehemalige Domsamenhalle in Kevelaer. In diesem Jahr findet der Basar bereits zum fünften Mal im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer statt.

Was wird angeboten? Bereits Wochen vor dem Basar treffen sich die Mitglieder des Inner-Wheel-Clubs in Arbeitsgruppen und stellen in liebevoller Handarbeit verschiedene handwerkliche Produkte her. Adventskränze und Gestecke werden unmittelbar vor dem Basar gebunden und vielseitig dekoriert. Weihnachtliches Gebäck (Plätzchen, Stollen, Brot und Früchtebrot), Liköre, feine Konfitüren und Gelees werden ebenfalls selbst hergestellt. Es wirken auch ausgesuchte Kunsthandwerker aus der Region mit. Sie bereichern den Basar mit dem Verkauf ihrer in Handarbeit hergestellten Produkte (etwa hochwertiger Modeschmuck, Fotokunst, Papeterie, Skulpturen aus Holz und Beton, Textilien). Heiß- und Kaltgetränke und ein reichhaltiges Kuchenbuffet runden das Angebot ab. Der Kuchen kann gern auch mitgenommen werden.