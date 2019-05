Abschiedsstimmung in Kevelaer : Inhaberwechsel bei Mode Gahlings

Bereit für den Endspurt: Franz Gahlings, Marion Schwarzer und Felizitas Cox. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Nach 45 Jahren im Berufsleben nimmt Franz Gahlings Abschied. Marcus Jakubek von der Firma Modesso übernimmt.

Die Wehmut ist ihm ein bisschen anzumerken. Aber viel Zeit hat Franz Gahlings nicht dafür. Denn es ist viel los im Modehaus auf der Hauptstraße in Kevelaer. Die gesamte Kollektion gibt es zum halben Preis. Das hat sich herumgesprochen. Genauso wie die Tatsache, dass Gahlings aufhört. Und das nach 45 Jahren Berufsleben.

Die Reaktionen der Kunden sind unterschiedlich. Gönnen tut ihm jeder diese Auszeit. Die meisten sind traurig. Sie schätzen die familiäre Atmosphäre in dem 220 Quadratmeter großen Geschäft. Und das ist ihnen wichtiger als Model Eva Herzigova, die von den Plakaten an der Wand lächelt. Die persönliche Ansprache, das ist das, was zählt. Und Gahlings, der ist ganz Gentleman. Er hilft den Damen auch in den Blazer, wenn sie einen anprobieren. „Das habe ich so gelernt“, sagt er mit einem fast entschuldigenden Lächeln. Wenn eine lieber ihren Blazer selbst anziehen möchte, dann ist das auch in Ordnung. Viel lieber ist der Mann aber im Hintergrund, schleppt Kartons, sorgt dafür, dass alles läuft und alles da ist, damit sein Team in Ruhe beraten kann. Immer an seiner Seite und ebenfalls eine, die den Rücken freihält, ist seine Frau Andrea.

Info So geht es weiter Verkauf Unter Franz Gahlings wird das Geschäft bis zum 29. Mai weitergeführt. Nachfolger Ab 1. Juli führt Marcus Jakubek das Geschäft. Die Verkäuferinnen bleiben.

Mit dem Rabatt will sich das Ehepaar Gahlings bei seinen Kunden bedanken. „Für die Treue“, sagt er. Seit 25 Jahren gibt es das Geschäft auf der Hauptstraße. Ihren Ursprung hat die modeaffine Familie in Kranenburg. Weil dort immer mehr Geschäfte zumachten, entschied der Vater, der auch Franz hieß, nach Kevelaer zu gehen. „Wir haben das ziemlich flott umgesetzt“, erinnert sich Gahlings, der übrigens schon immer wusste, dass er im Modegeschäft arbeiten will. „Es hieß: Mach Abitur, dann steht dir die Welt offen. Aber nach der Schule war ich immer im Laden.“ Statt des Abiturs entschied er sich geradewegs dafür, in das Geschäft seines Vaters einzusteigen. „Ins kalte Wasser geschmissen“ fühlte es sich an, als der Vater 1993 starb, mit 61 Jahren, viel zu früh.

Die Familie Gahlings blickt auf eine mehr als 100-jährige Tradition im Modeverkauf zurück. 2016 wurde das 140-jährige Bestehen gefeiert. Mode anbieten bedeutet nicht nur, Pullover und Blusen auf Bügel zu hängen. Im März und September, immer zu Beginn einer neuen Saison, gab es die Modenschau im Geschäft, mit echten Models.