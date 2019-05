Gesundheit in Kevelaer : Ärzte informieren über Schlaganfall-Risiken

Gesundheit in Kevelaer

Das Marienhospital Kevelaer beteiligt sich aktiv an der Kampagne „Herzenssache Lebenszeit“. Am Samstag, 25. Mai, berät ein Ärzteteam des Krankenhauses von 10 bis 16 Uhr auf dem Roermonder Platz zu Herz- und Gefäßerkrankungen wie Schlaganfall und ihren Ursachen.

„20 Prozent aller Schlaganfallpatienten in Deutschland sind zuckerkrank. Nur wer die Gefahren von Diabetes und Herz- und Gefäßerkrankungen kennt, kann ihnen vorbeugen“, so Dr. Klaus-Dieter Willenborg, Chefarzt der Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie. „An der Stelle setzen wir an: Wir möchten beraten und aufklären.“