3. Juli Info-Abend zur Flüchtlingsunterkunft in Kervenheim

Am Mittwoch, 3. Juli, findet um 19 Uhr in der Öffentlichen Begegnungsstätte in Winnekendonk, Marktstraße 16, eine Bürger-Informationsveranstaltung zum Thema „Flüchtlingsunterkunft in Kervenheim“ statt. Um ausreichend Platz für die Bürgerinnen und Bürger und einen neutralen Rahmen zu haben, fiel die Entscheidung von Bürgermeister Dominik Pichler und dem Kervenheimer Ortsvorsteher Martin Brandts auf die Öffentliche Begegnungsstätte in Winnekendonk.