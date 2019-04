Brauchtum : KLJB nimmt in Winnekendonk Zepter in die Hand

KLJB nimmt in Winnekendonk Zepter in die Hand

„Heimatabend ist immer ein Grund zum Feiern“, sprach der Präsident der Geselligen Vereine, Rüdiger Göbel, mit freudig erhobenem Zeigefinger ins Mikrofon. Mit dem Konzertmarsch „Blauer Enzian“ des Komponisten Ernst Hoffmann eröffnete der Winnekendonker Musikverein den von Göbel moderierten Heimatabend.

Mehrere Stücke der Kultband Beach Boys trugen die Musiker unter der Leitung von Markus Aben vor und läuteten damit das mehrstündige Abendprogramm ein. Auch Bürgermeister Dominik Pichler richtete seine Worte an die Anwesenden. Als Vorsitzender des Stadtrats liegt ihm natürlich eine hohe Wahlbeteiligung am Herzen. Somit verwies er auf die anstehende Europawahl am 26. Mai, zu der auch in Winnekendonk die Wahllokale bereits morgens ihre Pforten öffnen.