Kirchliches Leben : Pastor Babel segnet Grundsteinurkunde in Winnekendonk ein

Winnekendonk Ein historisches Dokument aus der St.-Urbanus-Gemeinde Winnekendonk ist jetzt für alle Kirchenbesucher zugänglich. Es wurde vor rund 140 Jahren aufgesetzt.

Viel ist in der Kirche die Rede von Neu-Evangelisierung, Tauf-Erneuerung, Sakramenten-Erneuerung. Jetzt geschah in der Urbanuskirche in Winnekendonk etwas Ähnliches und Außergewöhnliches. Eine Glastafel, neu auf der Südseite der Kirche vor der Figur des Heiligen Urbanus angebracht, wurde gesegnet.

Der Patron der Kirche und des ganzen Ortes ist der heilige Papst Urban I., der im Jahr 230 als Märtyrer starb. Zwischen 1088 und 1099 war Urban II. Papst und Bischof von Rom. In diese Zeit fällt die Pfarrgründung in Winnekendonk und die Namensgebung St. Urbanus. 1446 entsteht die spätgotische Urbanus-Kirche. Nach wechselvoller Geschichte entscheidet man sich für den Neubau einer großen dreischiffigen neugotischen Kirche mit erhöhtem Chor. Am 5. Juli 1886 war die Grundsteinlegung. Die Urkunde wurde in eine kostbare Glasflasche gegeben, dazu Münzen und eine Tageszeitung und unter dem dann noch entstehenden Hochaltar eingemauert.