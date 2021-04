Straßenarbeiten in Wetten : Bahnhofstraße wird ab Montag dicht gemacht

Straßenarbeiten in Wetten

Wetten Auf der Bahnhofstraße in Wetten beginnen am Montag umfangreiche Bauarbeiten. Der Abschnitt zwischen der Bundesstraße und dem Bahnübergang wird für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Die rot-weißen Absperrbaken stehen schon bereit, und auch die Umleitungsschilder sind aufgebaut. Am Montag, 12. April, wird die Bahnhofstraße für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Das teilte jetzt der Kreis Kleve mit, der für die Straße zuständig ist, da es sich um eine Kreisstraße (K 39) handelt.

Die komplette Fahrbahn zwischen der B 9 und dem Bahnübergang wird in mehreren Bauabschnitten erneuert. Beginnen sollen die Arbeiten von der Bundesstraße aus. Der erste Bauabschnitt umfasst dann etwa 600 Meter, danach wird der zweite Abschnitt bis zum Bahnübergang in Angriff genommen. Direkt gesperrt wird der Bahnübergang nicht, aber er wird teilweise nicht passierbar sein.

Anwohner des betroffenen Abschnitts der Bahnhofstraße müssen während der gesamten Bauphase mit erheblichen Einschränkungen und Behinderungen durch Baufahrzeuge und Bautätigkeiten rechnen. In Abstimmung mit der bauausführenden Firma könnten die Anliegergrundstücke erreicht werden, so der Kreis Kleve. Es gebe aber nur wenige Anwohner in dem Bereich.