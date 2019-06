Spielspaß im Freien : Wenn in Wemb die Stiefel fliegen

Im Weezer Ortsteil fanden ganz besondere olympischen Spiele statt.

16 Jahre ist es her, als die letzte Wember Nachbarschafts-Olympiade stattfand. In diesem Jahr holte der Kindergarten „Kieselstein“ die Idee von damals wieder aus dem Schrank und entfernte den Staub, der mittlerweile auf den Fotoalben vergangener Orts-Olympiaden haftete. Bereits im Februar fanden die ersten Vorbereitungen zur „Wembiade“ statt. Viele Eltern und andere freiwillige Helfer und Betreuer unterstützen die Veranstaltung. Kuchen, Grillgut und weitere Snacks wurde von einigen Wembern gespendet. Wer eine Stärkung für zwischendurch benötigte, der konnte die Leckereien für einen schmalen Taler im Wember Bürgerhaus kaufen und genießen. Später wurde auch noch der Grill angeschmissen. Die Erlöse der Wembiade sollen in erster Linie die Unkosten tragen und darüber hinaus den Zwecken des Kindergartens „Kieselstein“ zu Gute kommen. Auch wenn der Veranstalter der Wembaide der Kindergarten „Kieselstein“ ist, durften keine Kinder im Kita-Alter an den Wember Olympischen Spielen teilnehmen. Einige der acht Stationen waren nämlich frühestens für Grundschulkinder geeignet. „Für kleine Kinder unter sechs Jahren ist die Wembiade teilweise zu gefährlich“, informierte der Vorsitzende der örtlichen Schützenbrüder. Deswegen durften nur Leute mit Bezug zur Weezer Ortschaft zwischen sechs und 99 Jahren an der Wembiade teilnehmen.