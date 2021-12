Nachweise werden im Gelderland kontrolliert : In vielen Rathäusern gilt jetzt die 3G-Regel

Gelderland Die Inzidenz ist auch im Gelderland besorgniserregend. Daher gibt es in vielen Rathäusern verschärfte Bedingungen wie in Kevelaer, Weeze, Kerken und Straelen.

Diese Regel gilt wie schon in Kerken jetzt auch in den Verwaltungsgebäuden und bei den Stadtwerken in Kevelaer, aber erst ab 6. Dezember. Dies gilt ausdrücklich auch für das Bürgerbüro. Während im Rathaus und in der Touristikinformation am Peter-Plümpe-Platz die Türen während der Öffnungszeiten offenstehen, sind für das Bürgerbüro, das Standesamt und die übrige Verwaltung weiterhin im Vorfeld eines Besuchs Termine zu vereinbaren.